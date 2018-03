Waar de Oranje internationals maandag bijeenkwamen om zich voor te bereiden op de komende twee oefenduels, sprak Koeman vast vol lof over enkele spelers.

Vervolg: Koeman hoopt op volwassenheid Memphis en gooit deur Robben definitief dicht

Waar de deur voor Arjen Robben helemaal gesloten is, had Koeman nog gehoopt Robben te kunnen overhalen voor een eventuele terugkeer. Maar dat is uit den boze, waardoor dat hoofdstuk definitief is gesloten.

Wel heeft Koeman een hoge pet op van Memphis Depay die het bij het Franse Olympique Lyon erg goed doet. Koeman durft zelfs te spreken over een eventuele dragende speler bij Oranje.

''Natuurlijk zijn er best weleens momenten dat je denkt: doe dit anders. Maar dat geldt ook voor andere spelers. Ik ben in veel dingen ook wel een beetje van de oude stempel, maar je moet ook met je tijd meegaan. Hij heeft veel kwaliteiten, dus dat is een strijd die ik graag met hem aanga.'

Koeman is erg gecharmeerd van Memphis en probeerde hem destijds al naar Everton te halen, ''Ik heb hem vorig jaar bij mij thuis uitgenodigd, toen wilde ik hem naar Everton halen. Dat is niet gelukt, hij ging naar Lyon. Ik denk dat er nog meer in zit bij hem en er moet meer uitkomen.'

Waar nog steeds een negatief beeld om Memphis heen hangt, leek ook Koeman daar last van te hebben, ''Maar mijn indruk van hem na het gesprek was beter dan daarvoor. Ik vind het interessant om met hem aan de slag te gaan. Daar zijn twee mannen voor nodig. Ik, maar hij moet daar ook zelf in meegaan.'

Nu Sneijder en Robben definitief international af zijn, is Koeman op zoek naar een nieuwe dragende speler. Daar komt de naam van Memphis uit de hoge hoed, ''Er zijn meer spelers die de kwaliteiten daarvoor hebben. Daar zitten jonge spelers bij en het is altijd afwachten of zij de juiste stappen kunnen zetten. Wie? Jongens als Justin Kluivert, Guus Til, Steven Bergwijn en Jürgen Locadia. Maar het team is het belangrijkste, want Arjen Robbens zijn er op dit moment niet.'

Koeman riep Ajacied Justin Kluivert ook op, waar de jongeling deze maand zijn officiele debuut kan maken in Oranje. ''Hij is één van die jongens die ik graag bij me wil hebben, die ik graag een week wil zien. Of ik blij ben met Justin? Ik denk dat hij nog blijer is met mij. Als je achttien jaar bent en wordt opgeroepen, is dat nogal wat. Dat straalde hij ook uit en zo hoort het ook. Ik ben trots om hier te zitten, maar de spelers moeten ook trots zijn om opgeroepen te worden.'

