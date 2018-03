In de Algemene vergadering betaald voetbal is maandag unaniem besloten dat per ingang van het volgend seizoen de videoscheidsrechter gebruikt gaat worden in de Eredivisie.

Eric Gudde, algemeen directeur van de KNVB laat weten: ''Het spel wordt er veel eerlijker door, Cijfers van de Universiteit van Leuven ondersteunen dat ook. Veel landen zijn er al mee begonnen en ook wij zien graag dat de scheidsrechters worden ondersteund waar nodig. Vandaar dat wij dit in navolging van andere landen ook gaan invoeren.'

De videoscheidsrechter wordt komend WK in Rusland al in gebruik genomen, waar het nu al lopend is in Italie bij de Serie A en een nog 6-tal competities. Ook de Spaanse en Franse competitie moeten er volgend seizoen aan geloven, daar waar in Nederland alleen de videoscheidsrechter in het bekertoernooi werd toegepast.

De KNVB wil een centraal centrum inrichten waar alle duels centraal worden beoordeeld, wat naar verluidt een slordige 1,8 miljoen euro moet gaan kosten. ''Voor het overgrote deel zal de financiering de eerste jaren worden gedragen door de KNVB. Dat wordt betaald uit een innovatiefonds dat daarvoor is gereserveerd.'

Het doel is dat de clubs vanaf het derde seizoen een bedrag van 55 duizend euro per club gaan meebetalen aan de videoscheidsrechter. De inzet is dat de VAR bij 324 officiele duels wordt toegepast komend seizoen.

Eredivisieclubs stemmen unaniem voor invoering VAR

