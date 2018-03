Verdediger Stefan Thesker van FC Twente kon zaterdag met zijn ploeg weer geen zege boeken. In eigen huis werd het 2-2 tegen Willem II en degradatie naar de Jupiler League komt steeds dichterbij voor de club uit Enschede.

Vervolg: Thesker: Ik ben best wel naar de klote

‘We moesten winnen om de afstand een beetje te verkleinen. Maar we geven twee, drie kansen weg en dan scoren ze ook meteen. We moeten blij zijn dat dat twee keer zijn teruggekomen, maar het is te gewoon weinig. We schieten hier niks mee op in deze situatie. We moeten elke wedstrijd ingaan om te winnen’, zei de Duitser tegen Voetbal Inside.



‘Ik ben best wel naar de klote, volgens mij hebben we wel alles gegeven. Maar we weten bijna niet meer hoe het voelt om te winnen. Het is niet meer vijf voor twaalf, maar over twaalf’, aldus Thesker, die achter trainer Gertjan Verbeek staat. ‘Het ligt niet aan de trainer. We hebben deze week nog vertrouwen uitgesproken.’ Twente staat momenteel laatste in de Eredivisie met één punt minder dan nummer zeventien Roda JC Kerkrade.

