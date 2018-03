De overstap naar Brighton afgelopen zomer was voor Locadia een goede, maar nog niet goed genoeg voor bondscoach Ronald Koeman.

Vervolg: Locadia niet bij Oranje: Wordt nog harder werken

Maandag moeten de Internationals zich melden voor de oefenduels tegen Engeland en Portugal van komende week, waar Locadia niet is opgeroepen door de bondscoach. Voor de spits een teken aan de wand dat er harder gewerkt moet worden.

'Een teken dat ik nog harder moet werken,' begint de oud PSV-er in gesprek met De Telegraaf. 'De Jürgen van PSV had er misschien iets over gezegd. En laatst kwam ik tijdens een wedstrijd van Brighton helemaal niet in actie. Dan is de neiging groot naar de manager te stappen. Maar het heeft geen zin. Ik moet en ga er gewoon voor zorgen dat meneer Koeman en de trainer bij mijn club (Chris Hughton, red.) niet meer om me heen kunnen.'

Locadia merkt aan alles dat het voetbal in Engeland veel anders is dan in Nederland, 'Alles wordt gemeten. Zo moeten we elke ochtend onze plas inleveren om te kijken of we de dag ervoor wel genoeg water hebben gedronken. We krijgen daarna de dagelijkse lenigheidstest en worden gewogen. Het zijn maar kleine voorbeelden, maar verslappen is er niet bij.'

