Van Hanegem: PSV worstelt zich naar de titel, AZ is topclub

'PSV zag ik weer apetrots het veld afstappen want VVV was met 3-0 verslagen. Maar wat was het weer een worsteling,' begint Van Hanegem zijn column in het Algemeen Dagblad maandag. 'Ik hoorde trainer Phillip Cocu zeggen dat het openingsdoelpunt ook tegen elf spelers van VVV wel was gevallen, maar daar ben ik niet zo zeker van. En wat als VVV gewoon een strafschop had gekregen voor de lompe actie van Joshua Brenet tegen Romeo Castelen?'

'Maar ook als PSV niet had gewonnen, is de concurrentie te zwak om de boel nog om te draaien in de Eredivisie. Ajax won met ruime cijfers van Sparta (2-5, red.), maar het had zomaar gekund dat de Rotterdammers halverwege met 2-0 voor hadden gestaan. Ajax was pas na rust enigszins bij de les.'

Van Hanegem is van mening dat alleen AZ dit seizoen als topclub kan worden bestempeld, 'Die ploeg bofte met een late, winnende goal. FC Groningen kon zo eenvoudig van 2-0 op 2-2 komen dat ik me ook zorgen maak om AZ. Wout Weghorst is straks misschien wel international, maar die jongen is er helemaal niet aan toe.'

