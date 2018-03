Tegen PEC Zwolle was Robin van Persie tweemaal trefzeker in het met 4-3 gewonnen competitieduel. Waar de routinier een groot aandeel had in de zege op kunstgras.

Vervolg: Berghuis: Van Persie zit op een veel ander level dan wij

Waar Van Persie in de basis mocht beginnen bij Feyenoord, betaalde hij dat terug met twee doelpunten binnen het kwartier. Waar ploeggenoot Berghuis spreekt van een speciale Van Persie.

'Hij zit echt op een ander niveau. Dat merk je aan alles. Ik probeer hem vaak te zoeken, want je weet dat je de bal vaak terugkrijgt of dat hij er wat goeds mee doet,' aldus Berghuis in gesprek met De Telegraaf.

'Hij is iemand, die ook als we onder druk staan de rust bewaart,' waar Robin van Persie in de tweede helft werd gewisseld, ging het nog bijna mis voor de Rotterdammers. 'De eerste helft was goed, rustig en gecontroleerd. In de tweede helft geven we weer heel veel lange ballen en hebben we geen controle. We spelen niet onder hun druk uit en spelen lange ballen. De trainer wil daarin geen risico. Ik denk dat je er wel onderuit kunt spelen, als je iets rustiger bent. Maar hij is de baas.'

