Messi: Dit is de laatste kans voor deze generatie op het WK

Lionel Messi en Argentinie maakt zich op voor het komende eindtoernooi in Rusland, waar Messi spreekt over een laatste kans op de wereldtitel voor dit Argentinie.

Waar Lionel Messi bij FC Barcelona alles te winnen viel wat er ook maat te winnen valt, is hij met zijn vaderland nog nooit in de prijzen gevallen. De WK finale van vier jaar geleden ging verloren tegen de Duitsers, waar ook de Copa America ook de neus van de Argentijnse vedette voorbij ging.

'Ik heb vaak gehuild om wedstrijden als deze, de verloren finales, om wat ze betekenen en voor het niet kunnen realiseren van de droom van een land,' begint Messi. 'De drie finales waren hardeklappen. Het lijkt erop dat de drie behaalde finales ons niet geholpen hebben.'

Messi beseft dat het een race tegen de klok wordt voor deze generatie, zo noemt hij namen als Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María, Nicolás Otamendi en Javier Mascherano. Deze namen passeren komende zomer allemaal de leeftijd van 30 jaar, 'We zijn helaas afhankelijk van de resultaten. We voelen dat als we geen kampioen worden, we geen andere kans meer zullen krijgen.'

Voor Messi is er nog een grote wens en dat is het winnen van de wereldtitel in Rusland, 'Ik stel me voor dat ik in de wedstrijd speel, dat we winnen en de beker in de lucht mag steken. Het is de droom die ik altijd heb gehad en elke keer als er een WK komt, wordt het nog sterker. Ik wil mensen vertellen dat ik hoop dat het een geweldig WK voor ons zal worden, dat mijn wens hetzelfde is als jullie allemaal en dat we iets vergelijkbaars kunnen beleven als in 2014. Het was een onvergetelijke ervaring en dat het resultaat vergelijkbaar is, maar het is de droom van iedereen om deze keer de beker te winnen.'

