Nu de seizoenen in Europa bijna ten einde lopen, kan PSG zich richten op de landstitel dit seizoen. Maar een andere discussie breekt los over een eventueel vertrek van Neymar.

Vervolg: Thiago Silva: Neymar blijft komende zomer gewoon in Parijs

Waar de Braziliaanse vedette afgelopen zomer de overstap maakte van FC Barcelona naar PSG, werd er 222 miljoen euro betaald voor de vedette van de Gele Kanaries. Maar als het aan PSG aanvoerder Thiago Silva ligt is Neymar ook volgend seizoen gewoon in Parijs te bewonderen.

In gesprek met Canal+ laat de aanvoerder weten: 'Ik weet zeker dat Neymar zal blijven, Het gaat goed met hem, hij is alweer bezig met krachttraining in Brazilië en ik hoop echt dat hij volgend seizoen bij PSG zal blijven..'

PSG kan op 15 april tegen rivaal AS Monaco de landstitel in Frankrijk pakken, mits de Monagasken niet eerder punten verspelen.

Thiago Silva: Neymar blijft komende zomer gewoon in Parijs

Een korte samenvatting: Nu de seizoenen in Europa bijna ten einde lopen, kan PSG zich richten op de landstitel dit seizoen. Maar een andere discussie breekt los over een eventueel vertrek van Neymar..