Waar Bas Dost vorige week tegen Chaves met twee goals opnieuw belangrijk was voor Sporting, verzuimde de spits in de Europa League wedstrijd tegen Plzen te scoren vanaf 11 meter.

Maar dat weerhield Jorges niet om Dost zondagavond in het duel met Rio Ave opnieuw op te stellen, en de spits liet van zich horen. In de 24e minuut bereidde de aanvaller de 1-0 voor door laag voor te geven op Gelson Martins.

Het duurde daarna echter tot in de slotminuten voordat Bas Dost zich weer liet gelden, nu waren de rollen omgedraaid en was het Dost die de trekker mocht overhalen en de 2-0 voor zijn rekening mocht nemen.

Voor Dost was het zijn 23e goal in 23 optredens in het shirt van Sporting, waar de spits zich met een goed gevoel maandag bij Oranje mag melden.

Bas Dost meldt zich bij Oranje na goal en assist tegen Rio Ave

