Zondagavond heeft Real Madrid en voornamelijk Ronaldo laten zien dat hij het voetballen allerminst is verleerd.

Vervolg: Ronaldo kent 50e hattrick bij 6-3 zege op Girona

Tegen het nietige Girono werd met 3-6 gewonnen, waar de Portugees een groot aandeel had in de doelpuntrijke zege op Girona. Ronaldo was met vier treffers en een assist de grote man aan de kant van Real Madrid.

Waar Real Madrid dit seizoen alleen nog maar de Champions League heeft om voor te strijden, loopt het vast warm voor de kwartfinale tegen Juventus (finale vorig seizoen red.).

Waar Real Madrid weer overeind krabbelt, wist Girona in oktober nog te stunten door met 2-1 te winnen van de Koninklijke. Maar zo ver kwam het zondagavond niet. Waar Ronaldo weer op stoom begint te komen, was hij tegen Girono goed voor vier treffers, wat zijn 50e hattrick betekende in het shirt van Real Madrid.

Na 11 minuten was Ronaldo al trefzeker, waarna hij daarna met een pass op Benzema de aangever was voor de 2-0. Daarna was de Portugees de aangever op Lucas Vázquez die voor de 3-1 mocht zorgen, waarna Ronaldo zelf de 4-1 voor zijn rekening nam.

Daarna nam Real wat gaf terug en wist Girona via Stuani en Juanpe nog twee keer tegen te scoren, waar de defensie van Real er nog niet goed uitzag. Bale mocht echter in de slotfase de 5-3 maken, waarna Ronaldo de eindstand op 6-3 bepaalde met zijn vierde van de avond.

