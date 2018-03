Sneijder wil grotere rol van betekenis spelen in Qatar

Wesley Sneijder lijkt zijn draai helemaal te hebben gevonden in het Midden Oosten in Qatar, zo goed dat de recordinternational zelfs openstaat voor een andere functie bij Qatar.

Waar het verleden van Sneijder onder een vergrootglas wordt gelegd, heeft de middenvelder het geweldig naar zijn zin in Qatar. Zo laat hij dan ook los tegenover de NOS, ''Ik heb altijd gezegd: het (terugkeren bij FC Utrecht of Ajax, red.) kan altijd gebeuren, maar liever niet. Ik denk dat ik weinig te winnen heb in Nederland.'

Dat Nederland niets meer te bieden heeft voor Sneijder is duidelijk, die uitkijkt naar het avontuur in Qatar, ''Ik denk dat het heel weinig spelers goed gelukt is. Hier ben ik op de achtergrond en zo nu en dan lezen jullie nog berichten over mij: als ik er twee in schiet of drie assists lever. Dan krijgen jullie nog iets mee.'

Dan er negatieve verhalen rondgaan over voetballen in het Midden Oosten neemt Sneijder voor lief, ''Zo lang ik hier kan blijven, blijf ik. Ik heb een contract voor anderhalf jaar en de kans is groot dat ik hier doorga. Amerika is op het derde plan geraakt.' Sneijder gaat zelfs een stapje verder en ziet zichzelf wel mengen in het WK van 2022, ''Ik vind het leuk iets te kunnen betekenen voor dit land. Ik sta paraat voor ze.'

