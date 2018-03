The Day after het weekend van 17 en 18 maart, waar de beslissing in Spanje, Engeland en Duitsland zo goed als is gevallen.

Vervolg: Rondje Europa: Spanje, Engeland, Duitsland beslist, PSV is er bijna

Waar in Nederland de titelstrijd eigenlijk zo goed als gelopen is, wisten zowel Ajax als PSV dit weekend allebei hun duel te winnen. Hierdoor blijft het verschil 7 punten en hebben de Eindhovenaren aan drie zeges op rij genoeg voor de 24e landstitel.

In Engeland staat Manchester City met een straatlengte voor op Liverpool en is het daar ook een kwestie van tijd voordat The Citizens met de landstitel aan de haal gaan. In Duitsland kan Bayern zelf al over twee weken, na de interlandonderbreking de landstitel veiligstellen als het zelf weet te winnen.

In Spanje heeft FC Barcelona het afgelopen weekend gewonnen en zag het achtervolger Atletico verliezen, waardoor het verschil 11 punten is met nog 9 speelronden te gaan. Ook dit is een zekerheidje voor Messi en Co.

In de Serie A heeft Juventus twee dure punten verpeelt en zag het Napoli inlopen met nog 2 punten achterstand.

PSG wist zelf te winnen van Nice, waar het over drie weken 15 april tegen AS Monaco notabene kampioen van Frankrijk kan worden.

Rondje Europa: Spanje, Engeland, Duitsland beslist, PSV is er bijna

Een korte samenvatting: The Day after het weekend van 17 en 18 maart, waar de beslissing in Spanje, Engeland en Duitsland zo goed als is gevallen..