Ajax wint ruim van Sparta en houdt titelaspiratie in leven

PSV wist eerder dit weekend te winnen van VVV-Venlo en dus was het noodzakelijk voor de Amsterdamse club om ook te winnen. Ajax heeft zondagmiddag goede zaken gedaan en blijft dus volop in de strijd om de titel.

De club van Dick Advocaat kwam redelijk uit de startblokken maar zag al snel dat het weleens een lastige zaak kon worden tegen Ajax. Trainer Advocaat smulde namelijk van de ‘individuele klasse van de Ajacieden’ en probeer daar maar eens tegen op te boksen als wisselvallige club. Toch wist Michiel Kramer Sparta op een perfecte uitgangspositie te brengen door na een half uur tijd de bal er in te koppen. Binnen een minuut was de voorsprong van Kramer alweer van het bord geveegd; uit een soort kluts verdween Klaas-Jan Huntelaar met bal en al over de lijn van keeper Jannik Huth en de spits kreeg dan ook de 1-1 op zijn naam, waar het even de vraag was of het wel zijn goal zou worden of een eigen doelpunt.

In de tweede helft was het Ajax wat goed begon en binnen enkele minuten lag de bal perfect klaar voor Lasse Schöne die mocht aantreden voor een vrije trap. De middenvelder had geen moeite om die bal erin te krijgen en hij liet Huth aan de grond genageld staan. Binnen de kortste keren was daar Donny van de Beek met zijn heerlijke acties die de bal goed kon meegeven op Justin Kluivert, hij tekende met een intikker voor de 1-3 en zal dus met een mooi gevoel richting het Nederlands elftal gaan. Vervolgens was daar weer diezelfde Schöne die de bal perfect in de loop meegaf aan Hakim Ziyech tegen minuut zeventig, die middenvelder wist daar wel raad mee; kappen, richten en mooi afronden. Ziyech bewees daarmee maar weer hoe belangrijk hij is voor Ajax.

Twintig minuten later mocht hij tekenen voor de laatste Ajax-goal wanneer er hulp nodig is bij een vrije trap van achttien meter, de speler krult de bal perfect binnen en de 1-5 is een feit. Enkele minuten later volgt ook een vrije trap van Sparta Rotterdam van een meter of dertig en daar wist Ryan Sanusi wel raad mee. De speler haalt tactisch uit en schiet met een streep de bal hard langs de kansloze André Onana. Ajax wint dus met 2-5 van Sparta en mag nog steeds hopen op een verrassing in de titelstrijd.

