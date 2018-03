Cocu: 'Ook zonder die rode kaart hadden we wel gescoord'

De oefenmeester van PSV keek met een goed gevoel terug op het duel met VVV Venlo, waar opnieuw een zege werd geboekt in eigen huis.

De laatste 30 minuten had PSV genoeg aan drie goals om VVV over de knie te leggen, waarover Cocu zijn betoog begon tegenover FOX Sports. 'VVV heeft zich lang kunnen weren. Zij verdedigen altijd goed en compact en hebben gevaarlijke spelers in de counter. Ik vond het bij ons in de eerste helft veel te statisch, met veel te weinig diepgang. Dan is het moeilijk om kansen te creëren.'

Waar PSV een rode kaart van Seuntjes nodig had en een man meer situatie wist uit te buiten, liet Cocu er het zijne van weten: ''In de tweede helft was er meer drang, overtuiging en tempo bij ons. Hun keeper (Lars Unnerstall, red.) hield er nog een paar fantastische ballen uit, maar na de rode kaart konden zij het niet meer belopen.'

Cocu was van mening dat de rode kaart niet het kantelpunt was, ''Ik denk dat we de goal sowieso wel gemaakt hadden, want we waren de bovenliggende partij en speelden in de tweede helft een stuk sterker dan voor rust', zei de trainer, die Luuk de Jong vond uitblinken. 'Hij heeft echt het juiste voorbeeld gegeven aan het team.'

VVV trainer Maurice Steijnen had geen goed woord over voor de arbitrage in Eindhoven, ''Ik was zeer tevreden over de eerste 55 minuten. Ik verwachtte dat PSV zou gaan stormen, maar dat vond ik wel meevallen. De kansen die ze kregen kwamen een beetje uit de lucht vallen. Wij hadden het prima voor elkaar.'

'We hadden een strafschop moeten krijgen voor de overtreding van Joshua Brenet op Romeo Castelen. Brenet had totaal geen intentie om de bal te spelen. Op elke andere plek was er gefloten voor een overtreding', vervolgde Steijn, die Ralf Seuntjens twee keer geel zag krijgen. 'Een onhandige overtreding van Ralf.'

'Vanuit mijn oogpunt vond ik die tweede gele kaart terecht, maar nu ik de beelden bekijk is het wel erg zwaar gestraft. Die rode kaart was echt het breekpunt in de wedstrijd, want met elf tegen elf had ik het nog wel willen zien. Zonder die rode kaart had er misschien een stunt ingezeten vanavond.'

