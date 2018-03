Ibra: Als ik dat wil dan ga ik mee naar het WK

Het nieuws dat Zlatan Ibrahimovic hardop denkt aan een terugkeer bij het nationale efltal van Zweden wordt steeds hardnekkiger.

De speler van Manchester United lijkt terug te willen keren in het nationale elftal van Zweden, wat zich ten koste van Italie wist te plaatsen voor het WK in Rusland komende zomer. Het Spaanse Marca weet te melden dat Zlatan zich officieel moet melden bij de Zweedse bondscoach als hij mee wil naar het WK.

''Ik houd voor niemand de deur dicht, maar ik verwacht dat iedereen realistisch en eerlijk tegen zichzelf is. Je moet eerst regelmatig spelen en voelen hoe je ervoor staat.'

Toch lijkt het zware seizoen en zijn blessure waar Zlatan net van is herstel een grote rol te gaan spelen in zijn beslissing. Maar de vedette liet in gesprek met The Daily Mail weten: 'Als ik het wil, dan ben ik erbij.'

