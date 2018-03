Vorig jaar november liet Gomes met een tweet menig PSV harten opnieuw sneller doen kloppen, met een tweet over een mogelijke terugkeer naar PSV.

Vervolg: Gomes: Terugkeer naar PSV was meer een geintje

Maar de 37-jarige doelman van Watford laat weten: 'Het was een grapje, maar wel een grapje dat ooit serieus zou kunnen worden,' wanneer wordt gevraagd naar zijn tweet. 'De vraag is in welke rol. Om eerlijk te zijn: ik denk dat een terugkeer als speler een lastig verhaal is. Ik weet niet of daarvoor nog tijd is.'

'k wil goed met pensioen gaan, mijn carrière goed eindigen,' aldus de 37-jarige Gomes. 'De laatste tijd ben ik steeds meer met mijn afscheid bezig. En ik heb nog een contract voor een jaar bij Watford. Ik moet alles op een rijtje gaan zetten. Misschien is het voor PSV een beetje te laat.'

