Spaan: Waarom wel Kluivert en geen Bergwijn bij Oranje?

Waar de selectie van Oranje natuurlijk weer de nodige vraagtekens heeft opgeroepen, heeft ook columnist Henk Spaan zijn mening klaar.

Zo selecteerde Koeman wel de jongeling Justin Kluivert van Ajax, maar mocht Steven Bergwijn van PSV niet op een uitnodiging rekenen. Iets wat scheve gezichten trekt en ook bij Spaan de nodige stof doet opwaaien.

'Is Weghorst beter dan Bergwijn? Volgens Ronald Koeman wel. Hij selecteerde Weghorst voor Oranje terwijl hij Bergwijn liet afvallen. Bergwijn in de spits zou een prima optie zijn geweest, zoals in Jong Oranje al zichtbaar werd,' valt te lezen in de column van Spaan in het Parool. 'Die hele Weghorst-discussie heeft zijn lachwekkende kanten.’

'‘Is Justin Kuivert beter dan Steven Bergwijn? Hier wat cijfers: na de winterstop maakte Justin 1 doelpunt en gaf hij 2 assists. Bergwijn: 5 goals en 2 assists. Kluivert en Bergwijn worden vast en zeker allebei international, maar de keuze nu voor Kluivert, die niet in vorm is, is een voorbeeld van Koemans spreekwoordelijke opportunisme.'

