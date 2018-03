Nog een aantal wedstrijden en dat zit het seizoen 2017/2018 er weer op, en kan PSV wellicht met de 24e landstitel aan de haal mits het gewoon blijft winnen.

Vervolg: Cocu wil ook volgend seizoen doorgaan bij PSV

Dan zal er komende zomer weer genoeg reden zijn om het te hebben over de posities van de huidige trainers uit de Eredivisie, waar inmiddels als zes trainers hebben aangegeven de club te verlaten na dit seizoen.

Cocu wil na titelrace ook komend seizoen door bij #PSV: https://t.co/WkI3FBumxD — Rik Elfrink (@RikElfrink) March 17, 2018

Maar als het aan Cocu ligt is een vertrek komende zomer niet aan de orde, zo laat het Eindhovens Dagblad vrijdag weten in het wekelijkse persmoment, 'Ik heb nog een contract en dat loopt door. Ik heb het uitstekend naar mijn zin. Er zit geen bericht aan te komen wat mij betreft.'

Of de huidige technische staf aanblijft is ook nog maar de vraag, zo weet Ruud Bruud nog niet of zijn aflopende contract verlengd wordt in de aankomende zomer.

