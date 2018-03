Titelstrijd: PSV wil eerherstel tegen VVV, Ajax treft Advocaat

Speelronde 28 in de Eredivisie in het weekend van 17 en 18 maart, waar PSV thuis tegen VVV naar eerherstel zoekt.

PSV treft zaterdagavond in eigen huis het VVV Venlo van Maurice Steijnen, waar de Venlonaren vorige week na de verrassende zege van Willem II met hoop naar Eindhoven afreizen. Cocu was vol ongeloof en sprak van een incident van zijn elftal en wil tegen VVV gewoon de drie punten in eigen huis houden richting de 24e landstitel dit seizoen.

Ajax treft het tegen degradatie vechtende Sparta Rotterdam, wat vorige week na de zege de weg naar boven lijkt te hebben gevonden en de dans wil ontlopen in de laatste wedstrijdjen van dit seizoen. Waar Ajax natuurlijk gebrand is op de drie punten en bijblijven een must is, kan het gat altijd verkleint worden mits PSV morst.

Een verlies is er voor Ten Hag en Co dan ook niet bij en de Amsterdammers zullen tegen Sparta dan gebrandt zijn op een goed resultaat. Is het gat na dit weekend nog steeds 7 punten of is het terug naar 10? Of mogen we weer van sppanning spreken mocht het gat zijn verkleint naar 4 punten.

