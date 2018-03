Dani de Wit: Vergelijking met Klaassen streelt me

Vrijdagavond wist Jong Ajax met 2-4 te winnen op bezoek bij De Graafschap, waar Dani de Wit belangrijk was in de zege van de Amsterdammers.

'Ik wil belangrijk zijn met goals, assists en energie in het team,' liet De Wit na afloop weten. Alle wedstrijden speelde De Wit dit seizoen in het shirt van Jong Ajax, waar hij al 12 keer het net wist te vinden en vier keer de aangever was.

In de hoofdmacht van Ajax wist De Wit pas 5 minuten mee te spelen, maar ook dit weekend lijkt er voor hem een plek weggelegd in de selectie. 'Ik werd gewisseld na een uur en daar zit wel een idee achter met het oog op zondag.'

'Ik train wel eens met de Ajax-selectie, maar vooral met mijn eigen team. Natuurlijk staat het middenveld nu goed bij het eerste en zijn er heel veel spelers op die posities, maar er is altijd veel concurrentie bij een club als Ajax.'

Waar Dani de Wit het ziet als veel strijd leveren maar tegelijktijd leren, 'Donny van de Beek is bijvoorbeeld even oud, maar heeft al veel ervaring in de Europa League en de Eredivisie. Van dat soort jongens kun je alleen maar leren.'

Waar de strijd binnen de selectie zwaar is, kijkt De Wit er rijkhalzend naar uit. 'Wij krijgen ook wel wat mee van al die commotie, maar wij zien hem als een van de selectiespelers. Als Younes bij ons op het trainingsveld rondloopt vindt hij het nog steeds gewoon leuk en doet hij zijn best, dus wij hebben nergens last van.'

De Wit miste dit seizoen weinig wedstrijden met Jong Ajax, iets wat ook zijn streven is. 'Zo veel mogelijk spelen en kampioen worden met Jong Ajax, Als het goed gaat word je uiteindelijk beloond door vaker bij de selectie van het eerste te zitten. De uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam zondag wordt mijn tweede keer en hopelijk volgen er nog meer..'

'Als ik verder naar voren kijk wil ik vaste speler van het eerste worden”, vervolgt hij. “Als je het aan mij vraagt ben ik echt een loper, een diepgaande middenvelder die graag in de zestien komt en zijn goaltjes meepikt. Maar ook ben ik iemand die het team kan meenemen en energie in de ploeg kan brengen. Dat heeft elk team wel nodig denk ik.'

Dat de manier van spelen hem doet vergelijken met oud Ajacied Davy Klaassen komt hem bekend voor in de oren, 'Dat is een eer, want wat hij neergezet heeft bij Ajax is geweldig en zeker iets waar ik achteraan wil gaan. Als ik in de voetsporen van Klaassen kan treden zou dat fantastisch zijn..'

