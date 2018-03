Vrijdagavond wist ADO Den Haag van het Kralingse Excelsior te winnen, maar de zege kwam maar moeilijk tot stand. Pas in de tweede helft ging de ploeg uit de hofstad voetballen, mede door de donderspeech van Groenendijk.

Vervolg: Donderspeech Groenendijk levert ADO zege op bij Excelsior

Waar ADO pas in de tweede helft aan het voetballen ging, kwam de zege op Excelsior moeilijk tot stand. In de tweede helft kon de ploeg uit de hofstad pas voetballen, nadat Groenendijk zich nadrukkelijk had laten gelden in de rust.

Waar ADO de rust ging opzoeken met een 1-0 voorsprong, was het voetbal niet om aan te zien. Zo legde Groenendijk na afloop uit aan FOX Sports. ''Het is een lekkere overwinning, maar dat zag er niet zo uit na de eerste helft. Ik denk dat de groep mij nog nooit zo boos heeft gezien. Je kunt met mij alle kanten op, maar als ik geen overtuiging zie heb je een probleem.'

''Ik vind het zo verschrikkelijk als een ploeg niet het onderste uit de kan haalt,' ging Groenendijk verder. ''Ze willen graag een volgende stap maken, daar horen dit soort wedstrijden ook bij. Je moet elkaar op het veld helpen naar een bepaald niveau en het kan dan niet zo zijn dat een ploeg apathisch staat te spelen.'

ADO aanvoerder Meijers bevestigde de donderspeech van Groenendijk in de rust, ''Hij vond dat we schijtbakken waren en niet durfden te voetballen. Daar kon ik niets tegenin brengen eerlijk gezegd. In de tweede helft hebben we het anders gedaan.'

Donderspeech Groenendijk levert ADO zege op bij Excelsior

Een korte samenvatting: Vrijdagavond wist ADO Den Haag van het Kralingse Excelsior te winnen, maar de zege kwam maar moeilijk tot stand. Pas in de tweede helft ging de ploeg uit de hofstad voetballen, mede door de donderspeech van Groenendijk..