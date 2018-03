De fans van Chelsea hopen na de verloren Champions League wedstrijd nog op gerechtigheid als het gaat om mishandelde fans. De stewards van FC Barcelona zouden zich hebben misdragen op het avondje in het miljoenenbal.

Vervolg: The Sun: Stewards Barcelona mishandelden Chelsea-fans

Na woensdagavond 14 maart kwamen er al enkele geruchten naar buiten dat de stewards zich misdroegen en fans voegden op Twitter foto’s toe als bewijs. Eerst werd het nog de grond in gedrukt maar langzaamaan lijkt er toch een flink stuk waarheid achter te zitten.

Op Twitter werd het eerst nog weggelachen als een bekend voorbeeld van ‘café-ruzie’ of ‘willekeurige foto’s van internet stelen voor eigen gebruik’ maar volgens het Engelse blad The Sun zijn er veel meer beelden beschikbaar. Zo plaatst het blad zelf foto’s van een zwaaiende steward die fans lijkt te slaan met een stok. Ook dook een video op waarin een achtervolging is te zien tussen een steward en een fan.

Of Chelsea-fans zich ook hebben misdragen is niet duidelijk, we kunnen echter uitgaan van een situatie die twee kanten opgaat.

Chelsea fans claim Barca stewards shepherded Blues into blood-thirsty thugs https://t.co/vVFrV9shuG pic.twitter.com/oiK1Yxm2He — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 17 maart 2018

