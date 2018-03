Waar AZ trainer V.d Brom eerder al uitsprak de intentie te had langer te blijven bij AZ, is daar vrijdag daad bij het woord gevoegd.

Vervolg: V.d Brom: Dit is niet meer alledaags in het voetballeven

De oefenmeester van de Alkmaarders heeft vrijdag een contract ondertekend wat hem tot de zomer van 2019 bij AZ houdt. Waar het contract van de 51-jarige oefenmeester deze zomer afliep, is dat nu dus met een jaar verlengt. Net als vorig jaar komt AZ dus overeen om nog een seizoen in zee te gaan met V.d Brom.

'Ik ben blij met weer het vertrouwen van de leiding. Ik denk dat we met z'n allen vast kunnen stellen dat we op de goede weg zijn,' aldus V.d Brom tegenover het clubkanaal.

Dit seizoen presteert AZ bovenmaats en staat het derde in de Eredivisie en is het nog in de race voor een voorronde Champions League. Ook speelt het de bekerfinale tegen Feyenoord volgende maand. 'We zijn ervan overtuigd dat het beter kan, dat maakt het allemaal zo mooi hier', gaat Van den Brom verder. 'Als je alles bij elkaar optelt, dan is het voor mij persoonlijk mooi dat je straks je vijfde seizoen ingaat. Dat is niet vanzelfsprekend in het voetbal.'

