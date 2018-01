Wenger speelt open kaart: Sanchez op weg naar Man. United

Waar Arsenal coach Wenger de laatste dagen niet al te veel prijs wilde geven over een eventuele transfer van spits Alexis Sánchez, lijkt het er toch op dat de Chileen vertrekt bij The Gunners deze week.

Waar de Chileen Alexis Sánchez over een aflopend contract beschikt, moet Arsenal wel deze winter wel handelen wil het nog geld overhouden van de goalgetter. Wenger denkt dat er wel degelijk een transfer in de maak is naar het Engelse Man. United.

'Ik heb al meer dan dertig jaar aan transfers gewerkt. Het ziet er naar uit dat het gaat gebeuren, maar ik weet dat een deal altijd op het laatste moment stuk kan lopen.'

'Het kan gebeuren, maar het kan ook niet gebeuren. Als hij blijft, dan komt hij zaterdag gewoon in actie. Zolang de deal nog niet is afgerond, kan er van alles gebeuren.' Naar verluidt kan Sanchez een half miljoen per week verdienen bij Mourinho en Co.

Maar over alle andere cijfers wil Wenger zich niet uitlaten, 'Dat is aan Manchester United. Ik respecteer de club. Ze betalen de spelers met hun eigen vermogen en het is aan hun hoeveel ze de spelers betalen.'

