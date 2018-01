Onana heeft een wens: Kampioen worden met Ajax, het liefst bij PSV

Waar Ajax doelman Andre Onana al even in verband wordt gebracht met een transfer, wil de doelman eerst nog kampioen worden met de Amsterdammers.

Waar Onana op vele verlanglijstjes staat, wil Overmars nog absoluut niet meewerken aan een vertrek van de goalie. 'Heeft hij dat gezegd? Een goed teken toch? Dan vindt hij mij in ieder geval een belangrijke speler,' aldus Marc Overmars.

Onana zelf laat los, 'Ik denk dat de zaken vrij duidelijk zijn. Ik heb een contract tot 2021. Ik weet niet wat ik er meer over kan zeggen.' De droom om in het buitenland te spelen heeft Onana wel, maar echt haast maakt de goalie niet, 'Natuurlijk heb ik mijn ambities. Ik heb zelfs heel veel ambities. De absolute top halen bijvoorbeeld. Maar ik ben nog jong, ik ga niet naar een andere club om op de bank te zien. Voorlopig liggen mijn ambities hier in Amsterdam.'

Een eventueel vertrek kan aan de orde zijn wanneer Onana met Ajax dit seizoen kampioen wordt. 'Ik wil de beste keeper van Nederland worden, met Ajax de Champions League bereiken en kampioen worden. Ik hoorde dat we in een van de laatste speelronden uit tegen PSV moeten spelen. In Eindhoven kampioen worden, dat lijkt me wel wat.'

