De International van Trinidad en Tobago maakt per direct de overstap van AZ naar Excelsior.

Vervolg: Excelsior huurt AZ spits Garcia rest van het seizoen

De aanvaller wordt de rest van het seizoen verhuurt aan de Kralingers, die met de aanvallende impuls de degradatie willen ontlopen dit seizoen. Net als collega Fred Friday hoopt Garcia meer speeltijd te krijgen bij het Kralingse Excelsior.

'In Alkmaar was het lastig om in het team te komen', zegt Garcia op de clubsite. 'AZ draait goed en dan is het logisch dat de trainer vasthoudt aan de basisopstelling waarmee hij succes heeft. Ik wil natuurlijk voetballen en daarom is het goed voor mij om te worden verhuurd. Excelsior toonde interesse in mij en mijn indruk is dat het de ideale club is voor mij om aan spelen toe te komen.'

Garcia moest het tot duver doen met vier invalbeurten bij AZ, waar hij nu staat te poppelen om te gaan spelen bij Excelsior. 'Natuurlijk is het lastig om Alkmaar te verlaten, maar aan de andere kant bekijk ik de dingen liever positief en dan is het juist niet moeilijk. Ik weet dat Excelsior er in de Eredivisie goed voorstaat op dit moment en dat ze eerder dit seizoen in Alkmaar van AZ wonnen. Verder heb ik vooral veel zin om vrijdag aan te sluiten bij de selectie van Excelsior.'

Excelsior huurt AZ spits Garcia rest van het seizoen

Een korte samenvatting: De International van Trinidad en Tobago maakt per direct de overstap van AZ naar Excelsior..