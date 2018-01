Waar Heracles zondag tegen PSV de tweede seizoenshelft aftrapt, ontvangt het koploper PSV.

Waar Stegeman naar het competitieschema speelt, is hij allerminst blij met de manier waarop het gaat. 'Je moet toch een keer tegen de koploper spelen, Zonder gekheid, als jezelf een goede dag hebt liggen er tegen een topploeg mogelijkheden. Ook tegen PSV. Dit wordt een mooie uitdaging.'

Heracles is in het eigen Polman Stadion oppermachtig, op basis van alleen de thuisduels zouden de Heraclieden op de vierde plek in de Eredivisie staatn. Waar in de eerste competitiewedstrijd al met 2-1 werd gewonnen van Ajax.

'Zij zijn heel erg volwassen. Ze kunnen heel gegroepeerd spelen en weten wanneer een tegenstander toeslaat. Er zit veel gogme in die ploeg én ze hebben de nodige ervaring. Fouten worden snel afgestraft. Tegelijkertijd kunnen wij de punten goed gebruiken. We moeten zondag met een goed antwoord komen.'

Waar Heracles op het trainingkamp in Spanje voornamelijk heeft getraint op verdedigende accenten, ''We hebben in de eerste seizoenshelft te veel doelpunten tegen gekregen. Dat ging vaak veel te gemakkelijk', aldus Stegeman. 'Dat moet er hoe dan ook uit. Zeker tegen een club als PSV.'

Waar Stegeman vooral de wisselvalligheid uit het elftal wil krijgen, hoopt de oefenmeester ook dat het team bij elkaar blijft totdat de transfermarkt weer sluit in januari. Kijkend naar zichzelf en zijn aflopend contract laat de oefenmeester weten: 'We hebben de eerste seizoenshelft geëvalueerd. Vervolgens hebben de club en ik afgesproken dat we de komende tijd gebruiken om na te denken wat we willen. Wat ik wil? Dat bespreek ik liever eerst met de club. Daar zullen we het ergens de komende periode vast over hebben.'

Stegeman ziet kansen tegen koploper PSV

