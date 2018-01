Waar er nog steeds geen zekerheid is over de toekomst van Arjen Robben bij het Duitse Borussia Dortmund, heeft de club hem ook geen deadline gegeven wanneer zij daarmee komen.

Vervolg: Toekomst Robben nog in het ongewis, andere clubs doen navraag

Inmiddels is de oud Oranje international al door andere clubs benaderd, waar Robben zelf nog steeds de rust zelve is wanneer het aankomt op zijn toekomst. ''Je wil het altijd zo snel mogelijk weten. Je wil altijd duidelijkheid over je toekomst,' laat de buitenspeler weten in gesprek met Der Kicker.

''Ik ben zeer ontspannen. Het belangrijkste is om fit te blijven, me op de sportieve situatie te concentreren en mijn wedstrijden te spelen.' Zaakwaarnemer en vader Hans Robben laat weten dat er nog geen onderhoud is geweest met de club, 'We wachten rustig af. Bayern zal nog wel een keer komen,' waar er ook geen deadline is gegeven door de club. 'Er zijn wel enige aanvragen binnengekomen voor Arjen.'

Arjen Robben heeft alleen nog de wens op een hoog niveau door te gaan, 'Als ik zo fit ben als nu, dan kan ik nog verder op topniveau', zegt de aanvaller. Daarom is de interesse voor een ongetwijfeld lucratief Chinees avontuur 'nog altijd zeer gering.'

