Bergkamp taaie voor Ajax, pad naar arbitragecommissie lijkt onafwendbaar

Dennis Bergkamp werd eind december samen met hoofdtrainer Keizer ontslagen na het verloren bekerduel met FC Twente.

De ontslagredenen waarmee de oud International op straat is gezet druist tegen het geweten van Bergkamp in, die een advocaat in de hand heeft genomen om de zaak aan te vechten. 'We hebben alleen de redenen gehoord die Ajax heeft verspreid in een persbericht. Maar daarmee gaan wij niet akkoord,' laat zijn advocaat dan ook weten.

Edwin v.d Sar liet vorige week al doorschemeren dat er een verschil zit in de technische beleid van de club en Bergkamp, maar welde verder niet in detail treden. De bal ligt nu weer bij Ajax weet de advocaat van Bergkamp te melden, dat wanneer er geen oplossing komt het pad naar de arbitragecommissie wordt bewandeld.

