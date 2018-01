De 23-jarige Assin Ayoub tekende woensdag een vierjarig contract bij Feyenoord, wat hem komende zomer transfervrij overneemt van FC Utrecht.

Vervolg: Ayoub leeft op roze wolk na transfer naar Feyenoord

Ayoub krijgjt met de transfer naar Feyenoord erkenning waar hij al die tijd al naar op zoek was, 'Ik respecteerde dat de top-3 me links liet liggen, maar vond dat altijd wel jammer. Nu is uit de gesprekken met Feyenoord gebleken hoe lang ze me al volgden. Dat ze gezien hebben dat ik een belangrijke schakel ben bij FC Utrecht. Dat doet me goed..'

De 23-jarige Ayoub reageert donderdag voor het eerst via de officiele kanalen op zijn overgang van komende zomer, wat hem een enorme boost heeft gegeven. 'Ik ben nu nog speler van FC Utrecht. We beginnen morgenavond meteen met een heel belangrijke thuiswedstrijd tegen AZ, daar gaat de volle focus nu op.'

Saillant detail, aankomende woensdag treffen de Domstedelingen Feyenoord in de eigen Galgenwaard wanneer het inhaalduel uit 2017 op het programma staat. 'Ook die wedstrijd ga ik zo normaal mogelijk benaderen. Nu speel ik voor FC Utrecht, dus als ik de kans krijg om te scoren, dan gaat 'ie er natuurlijk gewoon in. Ik ga die wedstrijd ook niets anders doen om me te bewijzen. Feyenoord is niet voor niets bij me uitgekomen.'

Ayoub leeft op roze wolk na transfer naar Feyenoord

Een korte samenvatting: De 23-jarige Assin Ayoub tekende woensdag een vierjarig contract bij Feyenoord, wat hem komende zomer transfervrij overneemt van FC Utrecht..