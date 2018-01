Zonder zelf te voetballen is het Nederlands Elftal een plek gezakt op de FIFA wereldranglijst.

Vervolg: IJsland dankzij PSV boven Oranje op FIFA ranking

Oranje komt nu uit op plek 21 van de FIFA ranking, waar IJsland over Oranje is heengeklommen. De IJslanders komen van plek 22 af en is twee plaatsen gestegen. Dit allemaal door toedoen van PSV talent Albert Gudmundsson, in het oefenduel met Indonesië na het talent van PSV drie van de vier doelpunten voor zijn rekening.

IJsland wist zich eerder al te plaatsen voor het WK, waar PSV talent Gudmundsson vurig hoopt dat hij mee mag naar Rusland komende zomer.

