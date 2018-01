De tegenvallende prestaties van Bordeaux zijn voor de club donderdag de reden geweest om Jocelyn Gourvennec de laan uit te sturen.

Vervolg: Bordeaux moet op zoek na nieuwe trainer na ontslag Gourvennec

Dinsdag verloor Bordeaux me 2-0 van Caen, waarmee het nog maar enkele punten boven de rode streep staat in de Ligue1. Reden genoeg voor de club om in te grijpen en trainer Jocelyn Gourvennec per direct de laan uit te sturen.

Jocelyn Gourvennec was al bezig aan zijn tweede seizoen bij het Franse Bordeaux, waar nu voorlopig Assistent-trainer Éric Bedouet zijn taken waarneemt bij de club. In de wandelgangen wordt Preud'homme genoemd als zijn opvolger, waar de Belg vorig seizoen nog het Belgische Club Brugge onder zijn hoede had.

Bordeaux moet op zoek na nieuwe trainer na ontslag Gourvennec

Een korte samenvatting: De tegenvallende prestaties van Bordeaux zijn voor de club donderdag de reden geweest om Jocelyn Gourvennec de laan uit te sturen..