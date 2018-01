Pique met verlengen contract half miljard waard

FC Barcelona heeft donderdag het contract van verdediger Gerard Piqué weten te verlengen, de nieuwe verbintenis loopt nu tot medio 2022.

Waar verdediger Gerard Piqué is opgeleid bij het Engelse Man. United, keerde hij in 2008 terug naar de Catalaanse grootmacht. De inmiddels 30-jarige Gerard Piqué wist al 25 prijzen in de wacht te slepen met de Spaanse grootmacht, waaronder al drie keer de Champions League.

Daar komen nog eens zes landstitels bij en een zege op het EK en WK van 2010 en 2012. Met het nieuwe contract weet FC Barcelona de derde sterkhouder langer te binden, na Lionel Messi en Javier Mascherano blijft dus ook Gerard Piqué langer bij de club. In zijn contract is een gelimiteerde afkoopsom van 500 miljoen euro opgenomen.

