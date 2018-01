Het nieuws dat Willem van Hanegem prostaatkanker heeft kwam als een bom aan in Frankrijk, waar de club en oud ploeggenoten een hart onder de riem steken bij De Kromme.

Vervolg: Feyenoord schaart zich massaal achter Van Hanegem

'Gezondheid is het allerbelangrijkste in ons leven. Voor Wim en zijn gezin hoop ik dat hij snel beter wordt,' aldus Wim Jansen. Ook Ben Wijnstekers kon zijn oren amper geloven toen hij hoogte kreeg van het nieuws, 'Omdat ik al heel mijn leven Willem zie als een sterke vent. Ik heb met hem gevoetbald en ik heb hem als trainer meegemaakt. Mijn beeld van hem is dat hij niet kan worden geveld. Maar deze ziekte sluipt er in. Gelukkig voor Willem zijn er goede behandelmethoden en kundige artsen. Ik wens hem enorm veel sterkte bij zijn herstel”, zegt de oud-aanvoerder van Feyenoord. Wijnstekers voegt er aan toe: „Ik wil er ook niet te sentimenteel over doen, want daar houdt Willem niet van. Ik ken hem een beetje, hè.'

Gaston Taument laat weten dat Van Hanegem hem een ander mens heeft gemaakt, 'Als mens komt je gezondheid altijd voorop. Ik denk aan hem en wens hem heel veel sterkte.'

Oud voorzitter V.d Herik laat weten: 'Join the club. Ik ben daar al heel lang lid van, maar het gaat nog steeds uitstekend met me. Sterkte Willem, en beschouw de behandeling maar als een ballotage-periode.'

Feyenoord schaart zich massaal achter Van Hanegem

Een korte samenvatting: Het nieuws dat Willem van Hanegem prostaatkanker heeft kwam als een bom aan in Frankrijk, waar de club en oud ploeggenoten een hart onder de riem steken bij De Kromme..