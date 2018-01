Dat Wenger zijn mening niet onder stoelen of banken schuift na een duel, heeft arbiter Mike Dean vaak genoeg te horen gekregen. De laatste keer dat Wenger zich uitte tegen hem, kost de Fransman drie duels schorsing.

Vervolg: Mike Dean: Dit is wat Wenger me allemaal toewenste

Wenger zet zijn vraagtekens bij de arbiter, die niet onpartijdig is. Dit valt te lezen in zijn verklaring, waar op oudjaarsdag tegen WBA een dubieuze strafschop werd toegekend aan WBA waardoor de eindstand in een 1-1 remise eindigde.

Arbiter Mike Dean kreeg de volle laag van coach Wenger, waardoor de Fransman een schorsing van drie duels aan zijn broek kreeg. Wat er precies is gezegd in dat duel bleef onduidelijk, maar een verklaring van Dean wordt nu openbaarlijk gemaakt.

'Nadat wij (Dean en zijn assistenten, red.) na de wedstrijd de kleedkamer betraden, stond Wenger achter ons. Hij sommeerde de steward van West Brom om hem binnen te laten. Hij was bijzonder agressief, boog zich naar me toe en wees dreigend met zijn vinger. "Je bent oneerlijk", herhaalde hij een aantal keer.'

Maar Wenger ging verder, 'Ik vroeg hem: "Dus je vindt me een valsspeler?" Daarop reageerde hij door te zeggen: "Ik blijf bij mijn woorden, je bent oneerlijk. Dit heb je ons al zó vaak geflikt, terwijl je een professional zou moeten zijn. Maar je bent een schande." Daarna werd hij uit de kleedkamer verwijderd door de steward.'

Maar Wenger is hardleers, in de League Cup wedstrijd tegen Chelsea liet de Franse coach opnieuw negatief van zich horen.

Mike Dean: Dit is wat Wenger me allemaal toewenste

Een korte samenvatting: Dat Wenger zijn mening niet onder stoelen of banken schuift na een duel, heeft arbiter Mike Dean vaak genoeg te horen gekregen. De laatste keer dat Wenger zich uitte tegen hem, kost de Fransman drie duels schorsing..