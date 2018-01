Jan de Jong: Kunstgras gaan verbieden, KNVB doet verkeerde investeringen

Feyenoord directeur Jan de Jong heeft bij zijn nieuwjaarsspeech opgeroepen tot het totaal afschaffen van kunstgras in de Eredivisie.

'Voetbal moet uitsluitend op gras gespeeld worden,' waren de letterlijke woorden van Jan de Jong. De Jong is ook van mening dat de KNVB verkeerde investeringen doet, 'Feyenoord zou heel graag zien dat de KNVB haar reserves niet aanwendt voor een video-referee bij alle wedstrijden maar deze eerst gebruikt om de kunstgrasdiscussie op te lossen. First things first!'

In de Eredivisie spelen clubs Heracles Almelo, PEC Zwolle, Excelsior, ADO Den Haag, Roda JC, Sparta Rotterdam en VVV-Venlo allemaal op kunstgras, De Jong is van mening dat dat heel snel weer normaal gras moet gaan worden. ''Wij geloven dat voetbal uitsluitend op echt gras gespeeld moet worden', aldus De Jong. 'Laten we dat eerst voor elkaar krijgen, de videoref komt later wel.'

Aandelen

Ook wist De Jong te melden dat Feyenoord zelf weer aandelen van vrienden van Feyenoord gaat terugkopen, 'Daar hebben de Vrienden van Feyenoord recht op. Al was het maar omdat het echte vrienden zijn gebleken. Zij waren er toen we het 't hardst nodig hadden. Dat terugkopen kan omdat Feyenoord ook dit jaar weer een gezond financieel jaar tegemoet gaat.'

Nieuw stadion

Over de terugkeer van Van Persie stond het nieuws bol, maar over het nieuwe stadion had De Jong nog weinig te vertellen. ''Voor de duidelijkheid: het nieuwe stadion is geen doel op zich, maar een middel op weg naar een nog gezonder Feyenoord. Maar het middel mag nooit erger zijn dan de kwaal. We zien er dan misschien megalomaan uit, we zijn het niet.'

Trainingscomplex

Wel wist De Jong iets prijs te geven over de oplevering van het nieuwe trainingscomplex van de Rotterdammers, 'In april hopen wij de eerste paal in de grond te slaan van onze eigen goudmijn, Nieuw Varkenoord. En iedereen die wel eens rondloopt op het oude complex, weet dat dat geen overbodige luxe is.'

