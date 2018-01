Feyenoord nog steeds in wachtkamer voor Robin van Persie

De 34-jarige Van Persie lijkt nog een stapje dichterbij naar een terugkeer bij Feyenoord, waar de spits en zijn oud werkgever al een overeenstemming hebben bereikt.

Algemeen Directeur De Jong liet weten: 'Wij zijn eruit met Van Persie. Maar Van Persie moet er nog uitkomen met Fenerbahçe.' Waar Van Persie nog een doorlopend contract heeft tot komende zomer bij de Turkse grootmacht, moet de spits nog tot een overeenstemming komen om dat af te handelen.

Naar verluidt zou Van Persie een slordige 6 miljoen euro per seizoen verdienen bij de Turkse grootmacht, maar omdat Van Persie nu tussentijds vertrekt is er een verschil van 3 miljoen euro ontstaan. Er wordt gekeken of Van Persie of Feyenoord hierin een rol van betekenis kan spelen om de transfer definitief wereldkundig te kunnen maken.

