Cillessen denkt er niet aan om FC Barcelona te verlaten

Waar oud Ajax doelman Jasper Cillessen nog steeds reservedoelman is bij FC Barcelona, denkt de goalie er niet aan om de club te verlaten.

Waar Jasper Cillessen de laatste tijd met verschillende clubs in verband wordt gebracht, denkt de goalie er niet aan om de club te verlaten. Ook snapt Jasper Cillessen dat Andre Ter Stegen de nummer 1 is bij de Catalaanse grootmacht, 'Hij hoort bij de beste drie keepers ter wereld, dus het zou nu gek zijn als ik meer speeltijd zou eisen,' aldus de Oranje international in gesprek met Sport.

De 28-jarige Cillessen laat ook weten dat de band tussen hem en Ter Stegen een goede is, 'We begrijpen elkaar in het Duits en Engels, maar we spreken soms ook Spaans met Dela (keeperstrainer José Ramón de la Fuente, red.). We hebben een goede band met elkaar en de trainingen zijn leuk. We adviseren elkaar en bespreken bepaalde details van onze trainingservaringen in Duitsland en Nederland.'

Overweging waard

Waar Cillessen de afgelopen zomer nog nadacht over een vertrek bij FC Barcelona, is zijn mening daar nu bijgedraait. 'Ik wil niet weg. Als de club dat wel zou willen, zou ik het wel zeggen. Maar dat is nu niet aan de orde. Ik heb nu niet de intentie om weg te gaan uit Barcelona.'

In 2016 maakte Cillessen de overstap van Ajax naar de Catalaanse grootmacht, waar hij niet in de basis staat, maar wel de Copa del Rey duels steevast onder de lat staat.

