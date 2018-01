Waar Robin van Persie naar alle waarschijnlijkheid gewoon terugkeert naar Feyenoord, heeft niet iedereen hier een positieve mening over.

Vervolg: Van Bommel: typisch dat alleen Nederlanders daarover zeiken

Omdat Van Persie niet hetzelfde is als Dirk Kuyt heeft men hierover ook weer iets te zeiken, al denkt Van Bommel dat de terugkeer van Van Persie een succes kan worden. In gesprek met het NRC Handelsblad laat de oud PSV-er weten dat iedereen in Nederland er weer iets over te zeiken heeft, 'Alleen wij in Nederland zeiken daar over.'

Waar Van Bommel zelf ook terugkeerde bij PSV in het verleden, deed Van Bronckhorst dat dus ook bij Feyenoord. 'Moet je toch blij mee zijn dat die gasten terugkomen? Van Persie is geen leider in woord en gebaar, maar meer voetballend. Moet je maar opletten, hij gaat iedereen versteld doen staan, met wat hij nog allemaal kan.'

'Heel veel mensen weten dat misschien niet, maar hij leeft voor het voetbal. Ook thuis,' gaat Van Bommel verder. 'Hij is een topprof, zoals al die anderen van die generatie. Als je ziet wat hij gepresteerd heeft, dan kan hij jonge jongens beter maken. Al is het alleen al op de training..'

