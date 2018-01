The Walcott is Gunner af en vertrekt naar Everton

Waar Theo Walcott al lang het shirt van Arsenal draagt, is de inbreng dit seizoen beperkt gebleven. De buitenspeler heeft nu zijn transfer naar Everton te pakken.

Met het opkomende WK wil Theo Walcott graag in beeld blijven bij de Engelse bondscoach, waardoor Walcott kiest voor een transfer naar Everton. Waar buitenom the Toffees ook West Ham United geinteresseerd was in de diensten van Walcott, koos de buitenspeler voor het financieel aantrekkelijke Everton.

De 28-jarige Engelsman zal dinsdag zijn medische keuring ondergaat bij Everton, waar hij zaterdag al kan worden opgenomen in de wedstrijdselectie tegen WBA. Het geld dat Arsenal ontvangt (28 miljoen euro red.) wordt direct geinvesteerd in de nieuwkomers Malcom en Evans.

Ook zijn The Gunners nog bezig met de verkoop van Alexis Sanchez, waar nu Man. United de belangrijkste kandidaat lijkt te zijn.

