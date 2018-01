Van Bronckhorst: Klassieker kan ons lucht geven

Zondag wordt voor de regerend landskampioen van de Eredivisie de tweede helft van de competitie hervat, waar direct een cruciaal duel op de rol staat.

Feyenoord ontvangt eeuwig rivaal Ajax in de Klassieker die de aftrap betekend voor de tweede seizoenshelft. De confrontatie tussen beide grootmachten, waar de Amsterdammers 9 punten meer voorsprong hebben op de ranglijst (wedstrijd meer gespeeld red.).

Van Bronckhorst begint zijn gesprek met het Algemeen Dagblad, 'We zijn reëel, we zijn niet meer dan een achtervolger in de Eredivisie. We zijn afhankelijk van andere ploegen. Ajax uit zie ik als een wedstrijd die veel kan openbreken. We hebben zes verliespunten meer dan Ajax en kunnen het gat dus halveren. Plek nummer twee is voorronde Champions League, een belangrijk doel.'

Vorig seizoen had Feyenoord weinig te vertellen tegen de Amsterdammers, wellicht is dat zondag anders. 'Het klopt wel dat we in Amsterdam traditioneel weinig winnen. We moeten zondag toch voor de winst gaan, want Feyenoord moet naar boven.'

