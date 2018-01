De rol van de middenvelder Mkhitaryan wordt een belangrijke wanneer Man. United de Chileen Alexis Sanchez wil binden.

Vervolg: Mourinho wil Mkhitaryan betrekken in deal Sanchez

De Armeniers moet de omgekeerde weg bewandelen en voor Arsenal gaan uitkomen, alleen dat kan United de Chileen Alexis Sanchez een contract aanbieden. In gesprek met The Times laat zaakwaarnemer Raiola weten: 'Manchester United gaat Sánchez niet vastleggen, tenzij Mkhi besluit om naar Arsenal te gaan. Mkhi gaat doen wat het beste is voor hem. Hij heeft nog een contract voor tweeënhalf jaar, dus het is zijn beslissing.'

Raiola laat tevens weten dat de rol die de middenvelder gaat spelen van cruciaal belang kan zijn voor The Red Devils, 'Sánchez maakt onderdeel uit van de Mkhi-deal, niet andersom.'

