Waar Frans van Seumeren verwacht dat Zakaria Labyad vertrekt bij de Domstedelingen, is dat niet deze winterperiode maar wellicht aankomende zomer.

Vervolg: FC Utrecht houdt rekening met vertrek Zakaria Labyad

In gesprek met het Algemeen Dagblad liet de grootaandeelhouder weten: 'en zéér aantrekkelijke speler. Het is nog niet definitief, maar we zijn dichtbij. We lopen met zijn komst vast vooruit op een vertrek van Labyad deze zomer,' kijkend naar de komst van Samuel Armenteros.

Waar de 24-jarige buitenspeler nog een doorlopend contract heeft tot medio 2020, staat Labyad in de belangstelling van Ajax. Maar ook buitenlandse clubs dingen naar zijn hand, al denkt Van Seumeren niet dat Labyad deze winter vertrekt. 'Dat zegt mijn onderbuikgevoel.'

Net als Labyad lijkt ook Ayoub het seizoen gewoon af te maken bij de Domstedelingen, 'We hebben geprobeerd zijn contract te verlengen, maar dat is niet gelukt. We gunnen hem een zomerse transfer, maar hij mag nu niet weg omdat we voor onze sportieve ambities kiezen.'

