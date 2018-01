De Franse arbiter Tony Chapron heeft zichzelf geen goede daad gedaan, de arbiter werd door een speler tegen de grond gewerkt na een botsing.

Vervolg: Frans arbiter Chapton mag natrappen bekopen met schorsing

De botsing kon de arbiter echter niet verkroppen, waardoor Tony Chapron zelf ook nog een trap na gaf aan Diego Carlos die hem tegen de grond werkte. De speler van Nantes die hem tegen de grond werkte moest zijn daad met een tweede gele kaart en dus rood bekopen.

De trainer van Nantes liet weten: 'Dit is een grap, heel Europa lacht hierom, Een schandalige actie van de scheidsrechter. Hij moet voor zes maanden geschorst worden.'

Ook middenvelder Rongier is het eens dat de arbiter voorlopig moet brommen voor zijn daad, 'Als wij dit doen, kregen we een schorsing van tien duels.' Waar de Franse arbiter in het dagelijks leven door het leven gaat als politieman, bekende dat hij uitgleed, maar de videobeelden bewijzen het tegendeel.

