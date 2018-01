Het Turkse Kayserispor lijkt geinterresseerd in de buitenspeler van de Rotterdammers, maar het bod van anderhalf miljoen euro wordt door Feyenoord resoluut van tafel geveegd.

Vervolg: Feyenoord gooit deur dicht voor Kayserispor na 1,5 miljoen voor Basacikoglu

Waar de Turkse club wel oren heeft naar Basacikoglu, is het bod van 1,5 miljoen euro bij lange na niet genoeg om de buitenspeler te laten vertrekken. Waar Basaikoglu zelf wel openstaat voor een vertrek, is Feyenoord nog allerminst tevreden.

In 2014 nam Feyenoord de buitenspeler over van SC Heerenveen en hoopte het in de toekomst de buitenspeler met winst door te verkopen. Waar Basacikoglu afgelopen tijd zijn contract verlengde tot medio 2020 moet hij het nog altijd doen met invalbeurten.

