Het Portugese Record weet te melden dat ADO speler Tyronne Ebuehi de overstap naar Benfica gaat maken.

Vervolg: ADO ziet verdediger Ebuehi vertrekken naar Portugees Benfica

De verdediger van ADO is al in Portugal om maandag zijn medische keuring te ondergaan bij Benfica, waardoor Tyronne Ebuehi later op de dag officieel gepresenteerd kan worden bij de Portugese grootmacht.

De tweevoudig Nigeriaans International had een aflopend contract tot komende zomer bij ADO Den Haag, waardoor de club deze winterse periode wel moest handelen wilde het nog geld overhouden aan de verdediger.

Het Engelse Norwich City was eerder al geinteresseerd in de verdediger, maar een officieel bod bleef uit. Waardoor ADO dacht dat Tyronne Ebuehi wel zou blijven. Maar maandag is een transfer naar het Portugese Benfica alsnog van de grond gekomen. Hoeveel ADO overhoudt aan de transfer is nog onduidelijk.

ADO ziet verdediger Ebuehi vertrekken naar Portugees Benfica

Een korte samenvatting: Het Portugese Record weet te melden dat ADO speler Tyronne Ebuehi de overstap naar Benfica gaat maken..