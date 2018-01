Vermeer is reserverol Feyenoord beu en eist duidelijkheid

Waar Feyenoord trainer Van Bronckhorst in de winterstop een overweging zou maken tussen Jones en Vermeer, mag de Australier de rest van het seizoen onder de lat blijven staan.

Waar Kenneth Vermeer inmiddels topfit is bij Feyenoord, kan de doelman zich niet schikken in de reserverol die hij nog steeds moet blijven vervullen. Van Bronckhorst heeft Vermeer laten weten dat Jones de nummer een doelman blijft in zijn ogen, waardoor Vermeer een gesprek eist en zinspeelt op een vertrek.

Jl december werd Vermeer een verhuurperiode aangeboden, waar de doelman aan spelen toe zou komen. Waar de club toen enkele dagen bedenk tijd kreeg, mocht Vermeer niet vertrekken uit Rotterdam Zuid.

Nu Van Bronckhorst zondag bekend maakte dat Jones de eerste doelman blijft de rest van het seizoen, is dat bij Vermeer in het verkeerde keelgat geschoten. De goalie eist een gesprek met Feyenoord en wil nog deze week vertrekken om elders aan de slag te kunnen.

