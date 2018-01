Dost maakt tweede hattrick op rij voor Sporting tegen Rio Ave

Sporting Portugal heeft zondagavond de koppositie in de Portugese Liga weten over te nemen, dankzij een hattrick van Bas Dost.

Waar geen maat lijkt te staan op Bas Dost, maakte de Nederlander zondagavond tegen Rio Ave zijn tweede hattrick op rij in de Portugese Liga. Vorige week kwam de International tegen Maritimo al goed uit de startblokken en produceerde hij een hattrick, en dat kunststukje herhaalde hij zondagavond opnieuw tegen Rio Ave.

Na een halfuur spelen wist Dost de eerste treffer op het bord te koppen, waar in de tweede helft na een klein kwartier spelen de spits mocht aanleggen vanaf 11 meter. Het duurde daarna lang totdat het slot op het duel werd gegooid, pas in de slotminuten liep Dost een voorzet van Cristiano Piccini binnen en zorgde hij opnieuw voor een hattrick.

Dit houdt in dat Dost na 18 duels nu 19 doelpunten heeft gemaakt in de Portugese Liga, en is Sporting Portugal voor minimaal 1 dag de trotse koploper in Portugal. Maandag komt FC Porto nog in actie tegen Estoril.

