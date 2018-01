Waar de Nederlandse verdediger Stefan de Vrij nog bij het Italiaanse Lazio Roma speelt, bezit hij over een aflopend contract.

Vervolg: Stefan de Vrij wil niet naar FC Barcelona of Manchester United

Waar De Vrij nog allerminst heeft bijgetekend bij SS Lazio, lijkt er geen nieuwe verbintenis te komen. Hierdoor kan de verdediger aankomende zomer transfervrij vertrekken of nog deze winterse periode verkassen en de Italiaanse Serie A club geld opleveren.

Waar de interesse in de Nederlander groot is, heeft De Vrij zelf een streep gezet door de clubs FC Barcelona of Manchester United. De Algemeen Directeur van Lazio laat weten: 'We zijn op de goede weg en moeten een gezamenlijke beslissing maken. Ik hoop dat zijn reis verdergaat bij ons. Het is ook iets wat hij zelf wil, want hij houdt van deze plaats en deze club. Hij heeft veel aanbiedingen van clubs van topniveau, maar zijn hart is van Lazio.'

De oud Feyenoorder wordt gelinkt aan bijvoorbeeld FC Barcelona of Man. United, maar daar ziet de Nederlander zelf geen heil in. 'Ik hoop dat hij blijft. Het kan morgen al voor elkaar zijn. Het is niet een kwestie van 'wanneer', maar op welke wijze er een deal wordt beklonken.'

