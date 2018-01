Wales komt met Ryan Giggs als nieuwe bondscoach

Wales heeft Man. United icoon Ryan Giggs zondagavond als nieuwe bondscoach van Wales aangesteld.

In 2014 was Ryan Giggs de interim manager van het Engelse Man. United na het ontslag van David Moyes, later fungeerde hij nog als assistent van Louis van Gaal bij de Engelse grootmacht.

Waar Giggs dacht aan een functie om op eigen benen te kunnen staan, liet hij eerder al weten open te staan voor het bondscoachschap voor Wales. Zondagavond is dat dus werkelijkheid geworden.

Ryan Giggs is the new Wales manager https://t.co/uiRgjbyFVp — Telegraph Football (@TeleFootball) January 14, 2018

